Aus nach 33 Jahren Kölner Brauerei Hellers stellt eigene Produktion ein

Ihre Stammkunden lud sie ein, in den kommenden Wochen bis zum Sommer noch die letzten Hellers-Biere zu genießen und die aktuell noch vorhandenen Bestände im Hellers-Brauhaus an der Roonstraße, in der benachbarten Roonburg und im Volksgarten-Biergarten „leer zu trinken“. In der persönlich und emotional gehaltenen Video-Botschaft dankte Heller ihren Kunden und vor allem den Mitarbeitern, die sich nun einen anderen Job suchen müssen. Heller will ihnen dabei tatkräftig zur Seite stehen, wie sie in ihrer Mitteilung äußerte.