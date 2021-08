An Bahnhaltetstelle : 34-jähriges Geburtstagskind rettet Hund in Köln und verletzt sich schwer

Jimmy wurden von einem 34-jährigen Kölner gerettet Foto: Polizei Köln

Köln Am Donnerstag rettete ein Mann in Köln einem kleinen Hund, der mit seiner Leine in einer Bahn eingeklemmt war, vermutlich das Leben. Er selbst wurde dabei schwer verletzt - und das an seinem Geburtstag.



Am Donnerstagmorgen kam es zu einem schicksalhaften Unfall in Köln. Gegen 8 Uhr rettete ein 34 Jahre alter Mann einem kleinen Hund in Köln-Buchheim vermutlich das Leben und verletzte sich dabei schwer.

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, stand der Mann auf dem Bahnsteig auf der Wichheimer Straße. Ein kleiner Hund stieg selbstständig aus der Bahn aus und verfing sich mit seiner Leine in der Tür einer abfahrenden Bahn der Linie 13.

Der 34-Jährige, der an diesem Tag seinen Geburtstag feiert, riss die Leine los, stürzte dabei und verletzte sich an beiden Händen schwer. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam der Mann anschließend in ein Krankenhaus. Den Hund tauften die Beamten auf den Namen „Jimmy“. Er kam zunächst in ein Tierheim. Die Ermittlungen zu der in der Bahn eingeschlafenen Hundehalterin laufen aktuell. Da der Hund eine Steuermarke besitzt, dürfte sie aber schnell aufzufinden sein.

(ga)