Hauptschule in Buchheim : 14-Jähriger sticht in Köln auf Mitschüler ein

14-Jähriger sticht in Köln auf Mitschüler ein

Hauptschule in Buchheim

Köln Auf dem Gelände einer Hauptschule in Köln-Buchheim ist ein 14 Jahre alter Schüler von Polizisten festgenommen worden. Er soll zuvor auf einen Mitschüler eingestochen haben.

Ein 14 Jahre alter Schüler soll am Freitag in der Hauptschule in Köln-Buchheim einen 16-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte muss im Krankenhaus mit Stich- und Schnittverletzungen behandelt werden. Die Polizei nahm den 14-Jährigen fest.