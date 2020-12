Fotofahndung in Köln : Polizei sucht nach Überfall mit Messer nach Verdächtigem

Am 11. Dezember soll ein Mann einen Imbiss in Köln-Buchheim überfallen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Köln Anfang Dezember soll ein Unbekannter einen Imbiss in Köln überfallen haben. Dabei wurde der Inhaber mit einem Messer bedroht. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Am 11. Dezember soll es gegen 19.40 Uhr zu einem Überfall im Imbiss „Big Chicken“ in Köln gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, sei der 45-jährige Inhaber des in Köln-Buchheim liegenden Lokals von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Der bislang unbekannte Mann habe in dem Imbiss auf der Alten Wipperfürther Straße vergeblich versucht, die Herausgabe von Bargeld einzufordern.