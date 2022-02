Verdächtige Person gemeldet : Großeinsatz der Polizei an Kölner Schule

Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg : Polizei nimmt Schüler nach Amok-Alarm an Gesamtschule fest Die Polizei war am Donnerstag mit einem Großaufgebot an der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg im Einsatz. Dort gab es Hinweise auf eine akute Bedrohungslage. Ein Schüler wurde festgenommen.