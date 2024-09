Kölner Polizei bittet um Hinweise 39-Jähriger nach Club-Besuch mit einem Messer verletzt

Der 39-jährige Kölner und seine Begleiter im Alter von 24 und 25 Jahren waren gegen 7.45 Uhr mit einem anderen Club-Besucher im Alter von 37 Jahren in einen Streit geraten. In der Engelbertstraße soll der 37-Jährige dem 39-Jährigen dann mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er notoperierte wurde. Derzeit wird er noch intensivmedizinisch versorgt.