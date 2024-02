Foto-Fahndung in Köln Falscher Tafelmitarbeiter überfällt Angestellten im Supermarkt mit Messer

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein bislang unbekannter Mann am 3. Juni 2023 gegen 21.10 Uhr in der Warenannahme eines Supermarktes in der Straße Deutzer Freiheit geklingelt. Er gab an, Mitarbeiter der Tafel zu sein, und wurde hereingelassen. Im Kühlraum bedrohte er dann einen 21-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Der 21-Jährige flüchtete in den Verkaufsbereich des Marktes und der mutmaßliche Täter rannte daraufhin ohne Beute davon.