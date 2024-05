Frau soll Polizisten bedroht haben Polizist schießt auf bewaffnete Frau in Köln-Deutz

Am Freitagmittag ist eine Frau auf der Neuhöfferstraße in Köln-Deutz durch einen Schuss der Polizei verletzt worden. Nach GA-Informationen sei die Frau mit einem Messer bewaffnet auf der Straße gewesen, wie ein Sprecher Polizei Köln mitteilte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten gegen 13.45 Uhr habe sie die Beamten dann mit ihrem Messer bedroht. Einer der Beamten schoss daraufhin auf die Frau. Die Frau sei von einem Schuss verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wobei ihre Verletzungen nicht lebensgefährlich seien. Keiner der Polizeibeamten sei verletzt