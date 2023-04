Bahnhof Köln Messe/Deutz 18-Jähriger fragt an Bahnhof nach Hilfe und wird angegriffen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen 18-Jährigen verletzt, nachdem dieser um Hilfe gebeten hatte. Gegen 1 Uhr wurde die Bundespolizei in Köln nach eigenen Angaben über eine Körperverletzung am Bahnhof informiert. Ein junger Mann aus Lohmar hatte demnach die S-Bahn in Richtung Siegburg verpasst und habe einen Unbekannten am Nachbargleis gefragt, wann der nächste Zug fahre.