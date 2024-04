Deutzer Brücke, RTL und HDI betroffen Weltkriegsbombe wird auf dem Rhein in Köln-Deutz entschärft

Eine Weltkriegsbombe ist am Mittwochvormittag am Rheinufer bei Köln-Deutz gefunden worden. Sie soll auf dem Rhein entschärft werden. Das meldete die Stadt Köln. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde während Ausbaggerungsarbeiten in der Fahrrinne im Rhein in Höhe des Kennedy-Ufers gefunden. Im Laufe des Mittags soll die Bombe zur Entschärfung auf eine schwimmende Insel auf dem Rhein transportiert werden. Anschließend soll sie in einen Hafen weitertransportiert werden.