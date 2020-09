Polizei bittet um Hinweise : Sportwagen im Wert von 100.000 Euro in Köln gestohlen

Sportwagen im Wert von 100.000 Euro in Köln gestohlen

Köln Am frühen Dienstagmorgen ist in Köln-Müngersdorf einen Porsche 911 Carrera S im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

In Köln-Müngersdorf haben Unbekannte am Dienstag gegen 4 Uhr einen schwarzen Porsche 911 Carrera S gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Pkw mit dem Kennzeichen BM-DP 992 nach Angaben des 39 Jahre alten Geschädigten einen Wert von etwa 100.000 Euro haben. Das Auto war am Leinsamenweg abgestellt.