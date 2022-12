Einsätze in der Nikolausnacht : Kölner Feuerwehr löscht drei Brände

Symbolbild. Foto: dpa/David Inderlied

Köln In Köln kam es in der Nacht zu Nikolaus zu drei Bränden. Alle konnten gelöscht werden, betroffene Personen wurden ärztlich untersucht. Eine Person musste ins Krankenhaus.



In der Nikolausnacht musste die Feuerwehr Köln drei Brände löschen und mehrere Menschen retten. Um 2.45 Uhr alarmierten Anwohner die Kölner Feuerwehr über einen Brand in einer Erdgeschosswohnung in Brück. Eine Person befand sich noch in der Wohnung. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Person aus der Brandwohnung retten, der Rettungsdienst kümmerte sich um die Person und brachte sie in ein Krankenhaus. Gegen 3 Uhr war das Feuer gelöscht, zwanzig Minuten später war der Einsatz beendet.

Zwei Stunden später, gegen 5.20 Uhr, wurde der Brand einer Mülltonne am Kaiser-Wilhelm-Ring gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer im Erdgeschoss des angrenzenden Gebäudes ausgebreitet. Der durch den Brand entstandene Rauch breitete sich in fünf weitere Gebäude aus und löste eine weitere Brandmeldeanlage aus. Zwischenzeitlich waren drei Löschzüge und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten eine Person aus einem Gebäude in der Von-Werth-Straße retten, diese musste nach Einschätzung vom Rettungsdienst nicht ins Krankenhaus. Alle weiteren Wohnungen und Gewerbeeinheiten in den betroffenen Gebäuden wurden von den Einsatzkräften durchsucht, es wurden keine weiteren Personen angetroffen. Die Kölner Feuerwehr teilte mit, dass der Einsatz um 10.20 beendet wurde.

Parallel zur Einsatzstelle am Kaiser-Wilhelm-Ring wurde gegen 5.45 Uhr ein Brand im fünften Obergeschoss in einem Studierendenwohnheim in Sülz gemeldet. Das Feuer konnte gegen 6.10 Uhr gelöscht werden, zwei Personen wurden gerettet und mussten nicht ins Krankenhaus, einer weiteren dritten Person blieb die Fahrt ins Krankenhaus ebenfalls erspart. Die betroffene Wohnung wurde entraucht und der Einsatz konnte nach Angaben der Feuerwehr gegen 6.30 Uhr beendet werden.

(ga)