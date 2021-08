Mit Pistole und Machete : Männer rauben Pizzeria in Köln aus und bedrohen Mitarbeiter

Männer rauben Pizzeria in Köln aus und bedrohen Mitarbeiter

Holweide Am Montag haben drei Männer eine Pizzeria in Köln ausgeraubt. Dabei bedrohten sie den Angstellten mit einer Pistole, einem Messer und einer Machete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben in Köln drei vermummte Männer eine Pizzeria ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die drei Unbekannten gegen Mitternacht mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen die Pizzeria auf der Bergisch Gladbacherstraße 567 in Holweide betreten haben.