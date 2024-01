Durchsuchung in Köln Polizei findet mehrere Kilo Drogen in Keller von 22-Jährigem

Polizisten haben am Montag mehrere Kilogramm Drogen in der Wohnung eines 22-Jährigen in Köln-Ostheim sichergestellt. Am Nachmittag durchsuchten die Beamten nach Angaben der Polizei die Wohnung im Mehrfamilienhaus auf der Zehnthofstraße. Sie hatten zuvor Hinweise auf eine starke Geruchsbelästigung in dem Haus erhalten.