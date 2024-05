Einsatz in Köln Drei Festnahmen bei Durchsuchungen in der Rockerszene

Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr haben Fahnder der Kriminalpolizei Köln mit Unterstützung von Spezialeinheiten drei Männer festgenommen. Die 29 und 33 Jahre alten Männer aus Köln-Longerich stehen im Verdacht, einen 23-jährigen Kölner räuberisch erpresst zu haben. Auch einen 29-jährigen mutmaßlichen Mittäter in Pulheim nahmen die Beamten fest. Die drei Männer sollen der örtlichen Rockerszene angehören. Das berichtet die Polizei Köln am Mittwochmorgen.