Nach wochenlanger Diskussion : Bergung von E-Scootern aus Rhein in Köln soll am Montag beginnen

Bergung von E-Scootern aus Rhein in Köln soll am Montag beginnen

Nach langen Diskussionen sollen E-Scooter aus dem Rhein in Köln geborgen werden (Archivfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Köln Seit Wochen wird in Köln über die möglichen Umweltgefahren von versenkten E-Scootern im Rhein diskutiert. Für eine zunächst geplante Bergung hat aber ein Konzept der Anbieter gefehlt - nun wagen sie einen zweiten Versuch.

Nach wochenlanger Diskussion um E-Scooter im Rhein in Köln wollen die Verleihfirmen am Montag die ersten Roller bergen. Spezialtaucher sollen im Rheinauhafen die E-Scooter aus dem Wasser holen, ein Autokran soll diese dann an Land heben, wie die Plattform Shared Mobility (PSM), ein Zusammenschluss der Verleiher, mitteilte.