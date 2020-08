Schwer verletzt : Fahrradfahrerin in Köln von abbiegendem LKW erfasst

Fahrradfahrerin in Köln von abbiegendem LKW erfasst

Ein Lkw-Fahrer fuhr eine Fahrradfahrerin beim Abbiegen an. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln Am Freitag ist eine Fahrradfahrerin in Köln von einem abbiegenden LKW erfasst und schwer verletzt worden.

Am Freitagmittag kam es auf der Oskar-Jäger-Straße in Köln-Ehrenfeld zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 25-jähriger Lkw-Fahrer von der Oskar-Jäger-Straße in die Stolberger-Straße nach rechts abbiegen.