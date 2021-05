Männer sollen Mitarbeiter angegriffen haben : Vier Einsatzkräfte bei Auflösung einer illegalen Party in Köln verletzt

Am Samstag lösten Polizei und Ordnungsamt eine illegale Party in Köln auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln Am Samstag wollten Polizei und Ordnungsamt eine illegale Party in Köln auflösen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung. Vier Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden verletzt.

Am Samstagabend wollte das Ordnungsamt der Stadt Köln gegen 23 Uhr eine illegale Party mit mehr als 20 Personen auflösen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei das Ordnungsamt zunächst wegen Ruhestörung in die Widdersdorfer Straße in Köln-Ehrenfeld gerufen worden sein. Vor Ort riefen die Mitarbeiter die Polizei zur Unterstützung hinzu.