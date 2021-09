Köln-Eifeltor : Polizei löst Technoparty in Bahnhofsnähe auf

Köln Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Samstag eine Technoparty mit rund 100 Feiernden in der Nähe des Rangierbahnhofs Köln-Eifeltor aufgelöst. Straftaten lagen allerdings nicht vor.

Die Bundespolizei musste am Samstagnacht für knapp zwei Stunden die Bahngleise am Rangierbahnhof Köln-Eifeltor für den Zugverkehr sperren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete ein Fahrdienstleiter gegen 1.15 Uhr eine Veranstaltung mit lauter Musik unter der Autobahnbrücke der A4 und nur wenige Meter vom Gleisbereich entfernt. Die Bundespolizei traf daraufhin rund 100 Feiernde auf einer Technoparty an und sperrte vorsorglich die Gleise.