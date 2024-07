Pyrotechnik in Mülheim, Buchheim und Engelskirchen Weitere Detonation in einem Hauseingang in Köln

Am Montag haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Köln nach Explosionen am Wochenende weitere Detonationen im Eingangsbereich des Hauses gemeldet. Gegen 5 Uhr sollen Unbekannte in dem Mehrfamilienhaus in Engelskirchen-Loope in der Straße „Im Auel“ eine Explosion ausgelöst haben, teilte die Polizei Köln mit. Dabei sollen mehrere Scheiben sowie die Haustür stark beschädigt worden sein. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Wohnungen seien zudem weiter bewohnbar.