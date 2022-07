Fund an Mülltonne : Explosionsfähige Chemikalie auf Sportwiese in Köln gesprengt

Explosionsfähige Chemikalie auf Sportwiese in Köln gesprengt

Fund an Mülltonne

Köln Ein Behälter mit einer explosionsfähigen Chemikalie ist in Köln-Lindenthal an einer Mülltonne entdeckt worden. Der Stoff ist schließlich auf einer Sportwiese gesprengt worden.

Ein Behälter mit einer explosionsfähigen Chemikalie ist am Mittwoch in Köln entdeckt und auf der Jahnwiese kontrolliert gesprengt worden. Dabei entstand ein 30 mal 15 Zentimeter großes Loch im Boden, welches anschließend verfüllt wurde, wie die Stadt Köln am Donnerstag mitteilte.