Durchsuchungen in Köln Drei Männer mit mutmaßlicher Verbindung zur Mafia festgenommen

Die Polizei Köln hat in Zusammenarbeit mit der italienischen Polizeitruppe Guardia di Finanza, die in dem Land für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zuständig ist, mehrere Wohn- und Geschäftsräume im Großraum von Köln durchsucht. Nach Angaben der Polizei Köln wurden dabei mehrere Beschuldigte festgenommen. Ihnen werde vorgeworfen, Gelder aus illegalen Drogengeschäften der italienischen Mafia, konkret der in Neapel ansässigen Camorra, gewaschen zu haben. Es wurden dabei drei europäische Haftbefehle sowie Arrestbeschlüsse in Höhe von knapp 724.000 Euro vollstreckt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.