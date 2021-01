Drei Verletzte in Köln : Feuerwehr rettet zehn Menschen aus brennendem Haus

Köln Mit Fluchthauben und Drehleitern hat die Kölner Feuerwehr ein fünfstöckiges Wohnhaus evakuiert. Ein Brand war im Keller ausgebrochen.

Bei einem Brand in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Köln-Bilderstöckchen sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Ingesamt zehn Menschen konnten die Einsatzkräfte demnach mit Drehleitern und Fluchthauben vor dem Feuer retten.