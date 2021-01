Wiederholtes Wetterphänomen : Feuerwehr rückt zum Kölner Dom aus

Ein grauer Schleier an der Turmspitze ließ in der Nacht auf ein Feuer im Kölner Dom schließen. 100 Einsatzkräfte suchten nach der Ursache für Rauch. Zum Glück stellte sich das mutmaßliche Feuer als harmlos heraus.

Ein Anruf bei der Kölner Feuerwehr hat in der Nacht zu einem Großeinsatz am Dom geführt. 100 Feuerwehrleute waren mit 39 Fahrzeugen angerückt, denn die Alarmierung hätte bedeuten können, dass Kölns Wahrzeichen in größter Gefahr ist.