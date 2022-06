Brandursache noch unklar : Feuer in Kölner Flüchtlingsunterkunft

Köln Am späten Sonntagabend gab es ein Feuer in der Flüchtlingsunterkunft in der Herkulesstraße. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache noch unklar.



Am späten Sonntagabend rückte die Feuerwehr Köln zu einem Einsatz in der Herkulesstraßein Köln aus. Hier stand das Flüchtlingsheim in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, befand sich das Feuer in der ersten Etage. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Gefahr, dass das Feuer auf die zweite Etage überschlagen könnte, wurden weitere Löschfahrzeuge und der Rettungsdienst alarmiert.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Haus befanden, wurden insgesamt vier Trupps der Feuerwehr in das brennende Gebäude geschickt. Zwei von ihnen sollten nach Menschen suchen und den Brand bekämpfen, zwei weitere waren damit beschäftgt, Fluchtwege und die oberen Etagen auszukunden. Hierbei wurden zwei Menschen gefunden, beide waren unverletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus. Insgesamt waren ungefähr 60 Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, ist die Brandursache noch ungeklärt. Am Montagmittag werden hierfür die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

