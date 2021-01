Vorfall in Köln : Feuerwehrmann reanimiert bei eigenem Zahnarzttermin andere Patientin

Symbolfoto. Foto: dpa/Daniel Karmann

Köln Ein Feuerwehrmann in Köln ist bei einem Zahnarzttermin überraschend zum lebenswichtigen Ersthelfer in der Not geworden. Nachdem er die Praxis betrat, rettete er einer Frau das Leben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Feuerwehrmann in Köln ist bei einem Zahnarzttermin überraschend zum lebenswichtigen Ersthelfer in der Not geworden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wollte der Mann am Montag an seinem freien Tag eigentlich selbst Patient sein - beim Betreten der Zahnarztpraxis bemerkte er dann aber eine „ungewöhnliche Unruhe“.

Im Behandlungszimmer war den Angaben zufolge eine andere Patientin leblos zusammengebrochen. Der Feuerwehrmann griff - geschult durch viele Jahre Praxiserfahrung - ein und half bei der bereits begonnenen Wiederbelebung der 62-Jährigen. Nach Eintreffen seiner Kollegen vom Kölner Rettungsdienst habe der Kreislauf der Frau wieder stabilisiert werden können, so die Feuerwehr.

(dpa)