Identität unbekannt : Männliche Wasserleiche in Köln gefunden

Am 13. Dezember wurde eine Wasserleiche am Kölner Rheinufer gefunden. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Köln Mitte Dezember fand ein Spaziergänger eine Wasserleiche am Kölner Rheinufer. Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden. Die Polizei sucht daher nun mit Bildern und Hinweisen nach Zeugen.

Am 13. Dezember wurde eine männliche Wasserleiche am Rheinufer in Köln-Flittard gefunden. Wie die Polizei nun mitteilte, habe ein Spaziergänger die Leiche gefunden und die Polizei alarmiert. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Leiche bereits länger im Wasser lag. Bislang konnte der Tote noch nicht identifiziert werden, deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.