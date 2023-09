Polizeieinsatz am frühen Morgen Frau läuft in Köln auf Bahngleisen - Strecke zeitweise gesperrt

Eine 30-jährige Frau hat am frühen Mittwochmorgen in Köln für einen Polizeieinsatz gesorgt, weil sie mehrmals auf den Gleisen herumgelaufen ist. Mehrere Zeuginnen und Zeugen hätten um 6 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie die Frau auf der Strecke zwischen Köln-Messe/Deutz und Köln-Mülheim gesehen hätten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei habe umgehend die Bahnstrecke abgesperrt und nach der Frau gefahndet. Dabei sei laut Polizei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.