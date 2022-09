Polizei Köln ermittelt : Frau bei Angriff mit Küchenmesser lebensgefährlich verletzt

Köln In Köln ist am Mittwochabend bei einem Streit eine Frau lebensgefährlich mit einem Küchenmesser verletzt worden. Eine Mordkommission ermittelt. Im Visier steht der Ehemann der Frau.

Nachdem eine Frau in Köln-Müngersdorf lebensgefährlich mit einem Küchenmesser verletzt worden ist, ermittelt eine Mordkommission gegen ihren tatverdächtigen Ehemann. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 34-Jährigen zuvor in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten sein, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.