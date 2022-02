Toter Junge am Rhein entdeckt : Frau nach Fund von Babyleiche am Kölner Rheinufer festgenommen

Polizeibeamte kommen zu einer Aussichtsplattform am Rhein.

Update Köln Ein Passant hatte am Mittwoch eine Babyleiche am Rheinufer in Köln entdeckt. Einen Tag später hat die Polizei eine Frau festgenommen.



Nach dem Fund einer Babyleiche am Kölner Rheinufer ist eine Frau festgenommen worden. Bei der 37-Jährigen könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um die wohnungslose Mutter des Kindes handeln, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Ein Passant hatte das tote Baby am Mittwoch an einem bei Spaziergängern, Joggern und Radfahrern beliebten Uferabschnitt gefunden. Der Säugling, ein kleiner Junge, lag unter einem terrassenartigen Aussichtspunkt. An der Stelle befand sich ein notdürftig eingerichteter Schlafplatz mit Decken und Kissen.

