Mordkommission ermittelt : 30-Jährige soll Begleiter in Köln in den Rhein gestoßen haben

In Köln soll am Montag eine Frau einen 27-Jährigen in den Rhein gestoßen haben. (Symbolbild) Foto: Grönert/Max Grönert

Köln In Köln soll am Montag eine betrunkene Frau ihren 27-jährigen Begleiter in den Rhein gestoßen haben. Die Feuerwehr rettete den unterkühlten Mann aus dem Strom. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.



In Köln soll eine 30 Jahre alte Frau am Montagabend gegen 18 Uhr ihren 27-Jährigen Begleiter in den Rhein gestoßen haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen der Mann und die Frau, die beide betrunken gewesen sein sollen, an der innerstädtischen Leystapelwerft entlang gegangen sein, als die Frau den 27-Jährigen in den Rhein gestoßen haben soll.

Der Mann klammerte sich an eine Ankerkette, bis Einsatzkräfte der Feuerwehr den Mann aus dem Rheinstrom retteten. Der 27-Jährige musste lebensgefährlich unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zudem soll die Frau einen Zeugen verletzt haben, der versuchte, den Mann aus dem Rhein zu ziehen. Die Polizei bittet den unbekannten Helfer darum, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. Die Polizei Köln hat zudem eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen dauern an.

(ga)