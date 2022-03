Polizei ermittelt : 18-Jährige in Köln von Zug erfasst und tödlich verletzt

Eine Regionalbahn. (Symbolfoto) Foto: dpa/Soeren Stache

Köln An einem Bahnübergang in Köln hat am Montagabend ein e Regionalbahn eine 18-Jährige erfasst. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. Die Polizei geht von einem Unfall aus und ermittelt.



Eine 18-Jährige ist am Montagabend in Köln von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Frau aus Düsseldorf war demnach in der Nähe einer Gleisüberführung der Deutschen Bahn nahe des Aachener Weihers in der Kölner Neustadt-Nord von der Bahn erfasst worden.

Die Hintergründe seien noch völlig unklar, hieß es. „Wir gehen von einem Unfallgeschehen aus“, erklärte eine Polizeisprecherin auf GA-Anfrage. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(ga)