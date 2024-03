Polizei ermittelt „Freiheit für Daniela“ an Landgericht Köln gesprüht

Klette war Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden. Sie hatte dort unter falscher Identität in einer Wohnung gelebt, in der Waffen gefunden wurden. Klette gehörte der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) an, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübte und Menschen tötete. Am Wochenende hatte es im niedersächsischen Vechta eine Solidaritätsdemonstration für Klette mit wenigen Teilnehmern gegeben. Sie sitzt in Niedersachsen in Untersuchungshaft.