Fühlinger See in Köln : Elfjährige rettet Kleinkind vor dem Ertrinken

Die Polizei Köln bedankt sich bei Sophie S., die einen vierjährigen Jungen vor dem Ertrinken gerettet hat. Foto: Polizei Köln

Köln Als sie sieht, wie ein kleiner Junge im Fühlinger See in Köln unter der Wasseroberfläche verschwindet, zögert Sophie S. nicht: Die Elfjährige rennt ins Wasser und zieht den Vierjährigen heraus. Damit hat sie ihm vermutlich das Leben gerettet.



Beherzt reagiert hat eine Elfjährige am Wochenende am Fühlinger See in Köln - und damit einem vier Jahre alten Jungen das Leben gerettet.

Schülerin Sophie S. aus Weidenpesch, die den Sonntagnachmittag mit ihrer Familie am Fühlinger See verbrachte, hatte einen kleinen Jungen bemerkt, der gegen 16.30 Uhr von seinem Vater unbemerkt allein und ohne jegliche Schwimmhilfe am Ufer plantschte. Plötzlich ging der Vierjährige in den See und verschwand unter der Wasseroberfläche. Nach Angaben der Polizei Köln rannte die Elfjährige sofort ins Wasser und zog den bereits bewusstlosen Vierjährigen ans Ufer. Sophies Mutter alarmierte Feuerwehr und Polizei. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Mutter und Tochter um den Jungen.

Schon vor Ort bestätigte der Notarzt, dass der Einsatz tragisch hätte ausgehen können, wenn die Kölner Schülerin nicht so schnell gehandelt hätte. Dank ihres Eingreifens wird der Vierjährige den Unfall vermutlich unbeschadet überstehen.

Weitere Zeugen hatten in der Zwischenzeit die Eltern des Vierjährigen informiert. Sie begleiteten ihren Sohn im Rettungswagen ins Krankenhaus.

Da der Junge mutmaßlich unverletzt blieb, wird dessen Vater nach Angaben der Polizei voraussichtlich keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Dennoch leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und informierten das zuständige Jugendamt in Düsseldorf.

Am Tag nach der Rettung des Jungen bedankte sich die Polizei Köln bei Sophie S. für ihr Eingreifen. Der Dienstgruppenleiter der Wache Chorweiler überreichte der Elfjährigen einen Polizei-Teddy und eine kleine Polizei-Bluetooth-Box. In der Mitteilung der Polizei heißt es: „Sichtlich stolz nahm Sophie in Gegenwart ihrer Familie die kleinen Präsente entgegen. Am Ende wunderte es keinen, als sie sagte, dass sie später beim Rettungsdienst arbeiten möchte. Eine bessere Bewerbung hätte die Elfjährige dafür nicht einreichen können.“

(ga)