Polizei ermittelt : Fußgängerin in Köln von Auto erfasst und getötet

Köln Beim Überqueren einer Straße ist eine Frau in Köln-Lindenthal am Donnerstag von einem Auto überfahren und getötet worden. Die Polizei ermittelt.

In Köln-Lindenthal ist am Donnerstagmorgen eine 43 Jahre alte Fußgängerin in Höhe der Bahnhaltestelle am Melatenfriedhof von einem Smart erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilen die Kölner Polizei und die Staatsanwaltschaft Köln mit. Die Frau starb noch am Unfallort. Zuvor war noch versucht worden, sie am Unfallort zu reanimieren. Die Straße ist ab der Kreuzung Oskar-Jäger-Straße für die Unfallaufnahme gesperrt worden.