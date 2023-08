Großveranstaltungen am Wochenende Drei Großevents – droht ein Verkehrschaos in Köln?

Wer aus dem Umland anreist, kann sein Auto am Stadtrand auf einem Park-and-Ride-Parkplatz abstellen und mit der Regional- oder Stadtbahn weiterfahren. Im linksrheinischen Süden empfehlen sich dazu der Parkplatz in Godorf, Hürth an der Haltestelle Kiebitzweg und am Heinrich-Lübke-Ufer im Kölner Süden. Rechtsrheinisch bietet sich der P&R am Bahnhof Porz-Wahn für Regionalzüge oder der Bahnhof Zündorf für KVB-Linien an.