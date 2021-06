Über hundert Einsatzkräfte waren im Einsatz : Feuer in Kölner Chemiewerk löst Großeinsatz aus

Feuer in Kölner Chemiewerk löst Großeinsatz aus

Die Feuerwehr war bis in den Freitagmorgen mit dem Einsatz beschäftigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Köln In einem Kölner Chemiewerk auf der Neusser Landstraße kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Brand. Insgesamt waren über hundert Einsatzkräfte beschäftigt.

In einem Kölner Chemiewerk hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. An einer Rohrleitung sei Flüssiggas ausgetreten, sagte Martin Halama, Geschäftsführer der Deutschen Infineum. Die Werkfeuerwehr habe die Berufsfeuerwehr eingeschaltet. Es sei niemand verletzt worden.