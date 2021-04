Stadtbahn muss Vollbremsung machen : Gefährliche Verfolgungsjagd in Köln endet mit Drogenfund

Gefährliche Verfolgungsjagd in Köln endet mit Drogenfund

Ein 27-jähriger Fahrer flüchtete mit seinem ein Jahr jüngeren Beifahrer am Freitagabend vor der Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa

Köln Zwei unter Drogen stehende Männer sind am Freitagabend nach einer langen Verfolgungsjagd von der Polizei gestellt worden. Auf ihrer Flucht missachteten die Männer rote Ampeln und zwangen eine Stadtbahn zur Notbremsung.

Polizisten haben am späten Freitagabend zwei flüchtige Personen nach einer Verfolgungsfahrt von Köln-Ensen über die A1 und A4 bis nach Köln-Marsdorf gestellt. Nach Angaben der Polizei sei der 27-jährige Fahrer aus Hürth einer Streifenbesatzung gegen 22.30 Uhr aufgefallen, als dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Kölner Straße entlang fuhr. Der Fahrer des Wagens missachtete mehrfach die Aufforderung der Beamten zum Anhalten und raste mit bis zu 170 Stundenkilometern auf der A1, bis er am Kreuz Köln-West auf die A1 in Richtung Euskirchen wechselte.