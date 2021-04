Wurf auf Parkplatz in Köln : Gehwegplatte schlägt knapp neben Polizisten auf

Köln-Chorweiler Ein bislang Unbekannter warf am Donnerstag eine Gehwegplatte auf einen Polizei-Parkplatz in Köln. Diese verfehlte nur knapp einen Beamten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend eine Gehwegplatte auf einen Polizei-Parkplatz in Köln geworfen und nur knapp einen Beamten verfehlt. Wie die Polizei mitteilt, warf der Unbekannte die Platte gegen 22.10 Uhr auf den Innenhof der Polizeiwache an der Stockholmer Allee in Chorweiler. Die Platte schlug unmittelbar neben einem Polizisten auf, der sich auf dem umzäunten Gelände neben einem Streifenwagen aufhielt. Der Polizist blieb unverletzt.