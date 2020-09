Polizei sucht Zeugen : Geldautomat in Kölner Spielcasino gesprengt

In einer Spielhalle in Köln ist ein Geldautomat gesprengt worden. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Köln Drei Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einem Casino in Köln gesprengt und sind anschließend mit einem dunklen SUV geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Drei Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einer Spielhalle in Köln gesprengt. Die Täter, die dunkle Kapuzenpullover trugen, seien mit der Beute in einem dunklen SUV geflohen, teilte die Polizei mit. Demnach waren die Unbekannten mit einem Auto gegen 3.50 Uhr vor das Casino im Stadtteil Gremberghoven vorgefahren und hatten die Eingangstür aufgebrochen. Anschließend sprengten sie den Geldautomaten im Vorraum des Gebäudes. Wachdienst und Anwohner hätten die Beamten alarmiert

Zeugenaussagen zufolge soll einer der Männer eine dunkle Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen getragen haben. Einer der Mittäter war mit einer dunklen Hose, der andere mit einer hellen Hose bekleidet.

An dem Gebäude entstand ein erheblicher Schaden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise. Diese sollen sich bei der Polizei Köln unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.

(dpa/ga)