Bundespolizistin erkennt Täter wieder : Georteter Laptop überführt Diebesbande am Kölner Bahnhof

Dieser geortete Laptop wurde den Dieben zum Verhängnis. Foto: Bundespolizei

Köln Eine Bundespolizistin mit gutem Gedächtnis und ein georteter Laptop haben am Donnerstag eine Diebesbande überführt. Die Täter hatten mehrere Laptops und andere Gegenstände entwendet und in einem Hotelzimmer gebunkert.



Am Donnerstag hat die Bundespolizei in Köln im Bereich des Hauptbahnhofs eine Diebesbande überführt. Das kuriose dabei: Zwei der Täter hatten bereits am Vortag die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen.

Ein Ehepaar hatte am Mittwochmorgen den Diebstahl eines Laptops angezeigt, der im Zug gestohlen worden war. Ein fremder Mann hatte die Frau abgelenkt, während ein zweiter Mann den auf dem Sitz liegenden Laptop entwendete, wie die Bundespolizei mitteilte. Durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera stellte sich heraus, dass sogar noch ein dritter Mann beteiligt gewesen war.

Die am Kölner Hauptbahnhof zuständige Bundespolizei leitete umgehend eine Fahndung in der Umgebung ein. Dabei erkannten die Polizisten zwei der Täter wieder. Einen der Täter – einen 30-Jährigen – nahmen die Beamten fest; er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der zweite Mann konnte laut Angaben der Einsatzkräfte fliehen.

Am darauffolgenden Tag durchsuchte die Kölner Landespolizei wegen einer weiteren Diebstahlanzeige ein Hotelzimmer. Dort hatte ein Mann seinen gestohlenen Laptop geortet. In besagtem Hotelzimmer fanden die Polizisten zwei Männer und eine Frau auf, die alle vorläufig festgenommen wurden. Zur weiteren Vernehmung wurden die Tatverdächtigen zur Bundespolizei am Bahnhof gebracht, weil sich der Diebstahl im Kölner Hauptbahnhof ereignet hatte.

Eine Bundespolizistin, die am Tag zuvor im Fall der bestohlenen Frau ermittelt hatte, war zufällig zu diesem Zeitpunkt vor Ort und erkannte einen der Täter wieder. Durch einen Lichtbildabgleich konnten die beiden festgenommenen Männer als die beiden noch flüchtigen Täter des Vortags identifiziert werden, wie die Polizei erklärte.

Die Beamten fanden den Laptop des männlichen Opfers im Hotelzimmer auf und gaben ihm dem Opfer zurück. Neben diesem Laptop befanden sich weitere Gegenstände aus gemeldeten Diebstählen in dem Zimmer. Diese müssen der Polizei zufolge noch ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden.

Der 38-Jährige und sein 28-jähriger Komplize sollen nun – wie der 30-jährige Tatverdächtige – einem Haftrichter vorgeführt werden.

(ga)