Kostümhändler in der Krise : Karnevalswierts wird Filiale in Köln-Godorf nicht wieder öffnen

Der Clown hat in der Pandemie weniger zu Lachen. Ein Karnevalsladen in Köln hat jetzt dauerhaft geschlossen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Das Geschäft für die großen Kostümhändler ist in der Pandemie stark eingebrochen. Seine Filiale in Köln-Godorf will Karnevalswierts nicht wieder öffnen. Neben Karneval sind auch viele andere Kostüm-Anlässe in den vergangenen Monaten ausgefallen.



Von Anja Wollschlaeger

Der aus dem niederländischen Heerlen stammende Händler Karnevalswierts hat seine Filiale in Köln-Godorf dauerhaft geschlossen und will seine zweite Kölner Filiale an einem neuen Standort eröffnen.

Wie Ralph Wierts auf Anfrage bestätigt, ist die Filiale bereits seit Mitte Dezember geschlossen worden. Sie war eine von insgesamt acht Filialen des Händlers. Fünf weitere in Deutschland sind laut Ralph Wierts noch erhalten, darunter auch der Standort in der Kölner City an der Gürzenichstraße.

Wie auch der Mitbewerber Deiters hat sich Karnevalswierts aktuell noch vollständig auf den Onlineverkauf reduziert. Die noch bestehenden Filialen empfangen derzeit keine Kunden. Beide Unternehmen geben an, dass die Nachfrage aufgrund der Pandemie stark zurückgegangen sei.

Foto der nun geschlossenen Filiale in Köln-Godorf. Foto: Google Streetview

Bei einer Filiale in Köln soll es laut Wierts nicht bleiben. Auf Nachfrage teilte er mit, Köln sei ein sehr wichtiger Standort für sein Unternehmen, sodass eine Filiale in der Domstadt nicht ausreichen werde: „Für Köln werden wir uns neu ausrichten“.