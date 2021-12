Fund auf dem Werksgelände : Bombe bei Shell in Godorf muss heute entschärft werden

Bombe bei Shell in Godorf muss heute entschärft werden

Die Shell-Raffinerie in Godorf. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln-Godorf Auf dem Shell-Werksgelände in Köln-Godorf ist am Freitagvormittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die Entschärfung muss der Bereich abgesperrt und evakuiert werden. Auch die Linie 16 ist betroffen.

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf haben am Freitagvormittag bei Shell in Godorf eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben. Wie die Stadt Köln mitteilte, waren im Vorfeld von Bauarbeiten im Energy and Chemicals Park Rheinland zwei Verdachtspunkte festgestellt worden.