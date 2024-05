Kohlenmonoxidvergiftung Mindestens 18 Verletzte nach illegalem Rave in Köln

Um 01.47 Uhr erreichte die Kölner Feuerwehr ein Notruf einer feiernden Frau, die berichtete, dass ihre Freundin plötzlich zusammengebrochen sei. Daraufhin begaben sich ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug zu der alten Befestigungsanlage. Als die Einsatzkräfte die Location betraten, löste das mitgeführte Kohlenmonoxid-Warngerät einen Alarm aus und zeigte einen massiv erhöhten CO-Wert in der Umgebungsluft an, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Der angezeigte Messwert habe für jeden in der Umgebung potenziell Lebensgefahr bedeutet. Laut Feuerwehr befanden sich zu dem Zeitpunkt noch etwa 50 bis 100 feiernde Personen in den Räumlichkeiten des Fort X.