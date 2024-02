Rund 110 Einsatzkräfte Feuerwehr rückt zu Großbrand in Kölner Lagerhalle aus

Am Donnerstagabend ist es in Köln-Immendorf zu einem Großbrand in einer Lagerhalle gekommen. Gegen 20.59 Uhr meldeten Notrufe das Feuer in der Lagerhalle in der Giesorfer Allee, teilt die Stadt Köln mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr sei das Feuer bereits auf das Dach der etwa 50 mal 15 Meter großen Halle übergetreten.