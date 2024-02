Für Gründungsmitglied der PKK Polizei erwartet rund 15.000 Teilnehmer bei Großdemo in Köln

Eine Privatperson hat für Samstag eine Großdemonstration mit dem Thema „Freiheit für A. Öcalan“ in der Kölner Innenstadt angemeldet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, gehen die Beamten von rund 15.000 Teilnehmern aus. Der geplante Aufzug soll um 10 Uhr an der Deutzer Werft starten. Der Weg führt dann über die Severinbrücke, kleine Witschgasse, Holzmarkt, Am Leystapel, Filzengraben, An der Malzmühle, Heumarkt, Siegburger Straße und schließlich zurück zur Deutzer Werft. Gegen 18 Uhr soll die Veranstaltung enden.