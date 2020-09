Staatsschutz ermittelt : Gruppe von Maskierten verwüstet Wohnung in Köln

Köln Zu seiner Umzugsparty hatte ein Kölner über soziale Medien eingeladen. Gekommen ist auch eine mehr als zehnköpfige Gruppe von Maskierten, die mit Holzlatten auf ihn einschlug.

Die Kölner Polizei ermittelt nach einem Überfall am Samstag in Ehrenfeld. Dabei soll eine Gruppe von zehn bis 15 Maskierten die Erdgeschosswohnung eines 31-Jährigen verwüstet haben. Bei dem Angriff gegen 19.30 Uhr am Samstagabend an der Sömmeringstraße hatten der Wohnungsmieter und seine anwesende Vermieterin (45) leichte Verletzungen davongetragen.