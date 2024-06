Höheres Sicherheitsempfinden Gutscheine für nächtliche Taxi-Fahrten für Frauen in Köln

Der Ausschuss für Gleichstellung soll den Antrag am 24. Juni beschließen und die Verwaltung mit der Entwicklung eines Pilotprojekts beauftragen, das noch in diesem Jahr starten soll. Vorbild sei ein ähnliches Projekt in München. Die für 2024 benötigten Mittel in Höhe von 15.000 Euro stünden im Haushalt zur Verfügung. Zuvor hatte die „Kölnische Rundschau“ berichtet.