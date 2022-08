Im RE1 nach Köln : Fünf Männer sollen Frau aus Eitorf im Zug sexuell belästigt haben

Köln Fünf Männer sollen eine 23-jährige Frau aus Eitorf in einem Regionalexpress in Richtung Köln bedroht und sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Fünf Männer sollen am Freitagabend eine 23 Jahre alte Frau aus Eitorf während einer Zugfahrt von Hamm nach Köln sexuell belästigt und bedroht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieg die Frau am Freitag gegen 19.40 Uhr am Bahnhof Hamm in den Zug in Richtung Köln. Die Frau gab an, dass einer der Männer sie bereits am Bahnsteig angesprochen und sie ihn abgewiesen habe.