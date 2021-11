Unfall am Bahnhof Köln-Hansaring : Mann spaziert über Gleise und wird von S-Bahn erfasst

Köln Ein 23-Jähriger ist vom Kölner Hauptbahnhof über die Gleise bis zum Hansaring gelaufen, als ihn eine S-Bahn erfasste. Der alkoholisierte Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein alkoholisierter 23-Jähriger ist am Sonntagmorgen in Köln von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall geschah kurz vor dem Bahnhof Hansaring, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach ging der Mann gegen 5.20 Uhr am Bahnsteig 10/11 des Hauptbahnhofs auf das Gleisbett und spazierte neben und auf den Gleisen Richtung Köln-Hansaring.